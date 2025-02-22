Зиньковский объяснил, почему выбрал «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал выбор клуба. Игрок арендован у «Спартака».

– Как принимал решение об аренде?

– Были некоторые предложения, ждал и искал, что будет лучше для меня. В итоге выбрал клуб, где буду развиваться и получать больше игрового времени.

– Обсуждали это решение с Деяном Станковичем?

– Нет, не обсуждал.