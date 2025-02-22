Зиньковский объяснил, почему выбрал «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал выбор клуба. Игрок арендован у «Спартака».
– Как принимал решение об аренде?
– Были некоторые предложения, ждал и искал, что будет лучше для меня. В итоге выбрал клуб, где буду развиваться и получать больше игрового времени.
– Обсуждали это решение с Деяном Станковичем?
– Нет, не обсуждал.
- Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
- «Крылья» взяли его в аренду до лета.
- Антон был в команде в 2019-2022 годах.