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Зиньковский рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался об адаптации. Он арендован у «Спартака».

«Хорошо чувствую себя в «Крыльях Советов». Всех ребят знаю, знаком с городом и болельщиками. Жду с нетерпением старта чемпионата и официальных игр.

Я уже больше десяти лет знаком с Игорем Витальевичем Осинькиным, поэтому всe предельно понятно и знакомо. Самое главное – наработать игровые связи, убрать недочeты и вкатиться в сезон», – сказал Зиньковский.

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • «Крылья» взяли его в аренду до лета.
  • Антон был в команде в 2019-2022 годах.

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Источник: «Чемпионат»

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