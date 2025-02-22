Зиньковский рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался об адаптации. Он арендован у «Спартака».
«Хорошо чувствую себя в «Крыльях Советов». Всех ребят знаю, знаком с городом и болельщиками. Жду с нетерпением старта чемпионата и официальных игр.
Я уже больше десяти лет знаком с Игорем Витальевичем Осинькиным, поэтому всe предельно понятно и знакомо. Самое главное – наработать игровые связи, убрать недочeты и вкатиться в сезон», – сказал Зиньковский.
- Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
- «Крылья» взяли его в аренду до лета.
- Антон был в команде в 2019-2022 годах.