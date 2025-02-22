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Колосков объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие зимних новичков у «Краснодара».

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • «Локомотиву» в сезоне-2017/18 отсутствие зимних новичков не помешало стать чемпионом.
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

– «Краснодар» все равно борется за чемпионство. Руководство и тренера все устраивает. Они не видят необходимости тратить деньги на не пойми кого. Футболиста за 30 миллионов евро «Краснодар» позволить не может, а покупать посредственного игрока ни к чему. Не знаю, какая молодежь у команды. Может, молодые игроку помогут «Краснодару».

Это частная команда, поэтому они не могут позволить себе такие расходы, как другие клубы. Главное, что «Краснодар» играет и будет бороться за чемпионство. Они считают, что им не надо тратиться на новых игроков.

«Краснодар» все равно будет фаворитом РПЛ, несмотря на трансферы «Зенита» и «Спартака»?

– Все решится на футбольном поле. «Зенит» и «Спартак» подписали новых футболистов, но они должны вписаться в структуру команды. Им нужно создать условия, а это зависит от обстановки в клубе. Не всегда классный футболист может продемонстрировать свой уровень. «Зенит» и «Спартак» здорово усилились.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Александр52
1740235777
Интервью ни о чём. А что происходит в знаменитой Академии Краснодара ? Где эти новые имена и герои? А может быть это просто блеф? Колосков говорит, что Краснодар это частная команда, а разве Спартак и Зенит не тоже самое? Или у Колоскова вывод такой, что Зенит и Спартак сидят у бездонной кормушки? Похоже Вячеслав Иванович далеко не в курсе того, что реально происходит в российском футболе, но тогда зачем комментировать и только себя позорить. Ушёл на пенсию, ну и сиди у ТВ спокойно. Но на него постоянные ссылки и его комменты. Видимо журналистам уже не к кому позвонить и вытащить желтизну на обсуждение Бомбардира. Пора наверное успокоиться и наслаждаться природой.
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