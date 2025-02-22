Колосков объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие зимних новичков у «Краснодара».

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Локомотиву» в сезоне-2017/18 отсутствие зимних новичков не помешало стать чемпионом.

У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

– «Краснодар» все равно борется за чемпионство. Руководство и тренера все устраивает. Они не видят необходимости тратить деньги на не пойми кого. Футболиста за 30 миллионов евро «Краснодар» позволить не может, а покупать посредственного игрока ни к чему. Не знаю, какая молодежь у команды. Может, молодые игроку помогут «Краснодару».

Это частная команда, поэтому они не могут позволить себе такие расходы, как другие клубы. Главное, что «Краснодар» играет и будет бороться за чемпионство. Они считают, что им не надо тратиться на новых игроков.

– «Краснодар» все равно будет фаворитом РПЛ, несмотря на трансферы «Зенита» и «Спартака»?

– Все решится на футбольном поле. «Зенит» и «Спартак» подписали новых футболистов, но они должны вписаться в структуру команды. Им нужно создать условия, а это зависит от обстановки в клубе. Не всегда классный футболист может продемонстрировать свой уровень. «Зенит» и «Спартак» здорово усилились.