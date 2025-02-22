Пономарев – о трансферных тратах «Зенита»: «Денег до черта, могут себе позволить»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о трансферных тратах «Зенита».

«У них денег до черта, и они могут позволить себе длинную лавку. Но для чего это? Сергею (Семаку) с ними же сложнее, непонятно, кого ставить, кто выстрелит.

А так было бы человек пять-шесть на лавке и ситуация заиграла бы по-другому», – сказал Пономарев.