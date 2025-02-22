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  • Пономарев – о трансферных тратах «Зенита»: «Денег до черта, могут себе позволить»

Пономарев – о трансферных тратах «Зенита»: «Денег до черта, могут себе позволить»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о трансферных тратах «Зенита».

«У них денег до черта, и они могут позволить себе длинную лавку. Но для чего это? Сергею (Семаку) с ними же сложнее, непонятно, кого ставить, кто выстрелит.

А так было бы человек пять-шесть на лавке и ситуация заиграла бы по-другому», – сказал Пономарев.

  • Этой зимой «Зенит» потратил на Сашу Зделара и Луиса Энрике 34,3 миллиона евро.
  • «Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром».
  • 1 марта «Зенит» примет ЦСКА.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии (4)
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fakeid
1740221614
тарасофская зараза распространяется. уже даже не видят, что зенит зимой продал на бо́льшую сумму, чем потратил. в плюсе остались - а они всё визжат и визжат. дебилы, мля.
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n876
1740225032
они могут позволить себе длинную лавку. Но для чего это?=== Походу Лигу Чемпионов собираются взять.Гы гы
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FWSPM
1740226246
деньги есть ума не надо
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