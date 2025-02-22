Пономарев: «Соболев – это несмазанная телега, он может обыграть только какого-то простачка»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен трансферами «Зенита».

«Трансферы «Зенита» в последнее время очень удивляют. Покупки совершенно необоснованные. После продажи великолепного Малкома им надо все менять. Их нападение стало играть абсолютно по-другому.

А они берут, к примеру, (Александра) Соболева. Кто он? Несмазанная телега. Да, может сыграть головой и обыграть какого-то простачка. Но на большее он не годится. У него нет стартовой скорости, не может бежать с мячом. Ни он, ни Саша Зделар, ни (Ильзат) Ахметов не будут в основном составе», – сказал Пономарев.