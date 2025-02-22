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  • Пономарев: «Соболев – это несмазанная телега, он может обыграть только какого-то простачка»

Пономарев: «Соболев – это несмазанная телега, он может обыграть только какого-то простачка»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен трансферами «Зенита».

«Трансферы «Зенита» в последнее время очень удивляют. Покупки совершенно необоснованные. После продажи великолепного Малкома им надо все менять. Их нападение стало играть абсолютно по-другому.

А они берут, к примеру, (Александра) Соболева. Кто он? Несмазанная телега. Да, может сыграть головой и обыграть какого-то простачка. Но на большее он не годится. У него нет стартовой скорости, не может бежать с мячом. Ни он, ни Саша Зделар, ни (Ильзат) Ахметов не будут в основном составе», – сказал Пономарев.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии (5)
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...короче
1740212832
...ну-вот, похмелили к выходным денщика Колчака. Поперло...
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Plyash
1740213311
Пономарь,какова хрена ты лезешь в чужой монастырь со своим уставом. МУДЛОН...
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fakeid
1740213571
так его не для обводок брали, так-то. для этого у нас куча других игроков есть) дельфинарию нужно стоять там, куда полетит мяч, и всё. либо бей - либо раскидывай корпусом защиту и скидывай под удар. как это было год назад в кубке спартак-зенит, когда он скинул голевую на угальду, раскидав наших.
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Интерес
1740213822
Так он в оппонентах имеет именно "простачков",90 процентов!
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Taps
1740214695
Соболь - тупой полицай. Баб бить и детей обижать.
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