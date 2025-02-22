Соболев рассказал о сложной адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его проблемы в новой команде связаны с летней подготовкой.
– Можно ли сказать, что при переходе в «Зенит» у тебя была растренированность?
– Сто процентов, я полтора месяца тренировался один.
– Отмечали, что тебе нужны полноценные сборы, – есть ли прогресс? Например, во взаимопонимании со всеми.
– Да, есть. На сборах ты взаимодействуешь с командой каждый день…
Ты понимаешь, что от тебя хотят ребята, понимаешь, как они действует, больше чувствуешь, чего хочет тренер, потому что здесь больше времени. Могу сказать, что хорошо освоился.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.