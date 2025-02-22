Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Соболев рассказал о сложной адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его проблемы в новой команде связаны с летней подготовкой.

– Можно ли сказать, что при переходе в «Зенит» у тебя была растренированность?

– Сто процентов, я полтора месяца тренировался один.

– Отмечали, что тебе нужны полноценные сборы, – есть ли прогресс? Например, во взаимопонимании со всеми.

– Да, есть. На сборах ты взаимодействуешь с командой каждый день…

Ты понимаешь, что от тебя хотят ребята, понимаешь, как они действует, больше чувствуешь, чего хочет тренер, потому что здесь больше времени. Могу сказать, что хорошо освоился.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

Новости по теме
Соболев – о прозвище «дельфин»: «Без разницы – хоть тюлень» 9
Глушаков оценил игру Соболева в составе «Зенита» 1
Ветеран «Зенита» объяснил, зачем команде нужен Соболев 8
Источник: ютуб-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:48
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 