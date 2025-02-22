Соболев рассказал о сложной адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его проблемы в новой команде связаны с летней подготовкой.

– Можно ли сказать, что при переходе в «Зенит» у тебя была растренированность?

– Сто процентов, я полтора месяца тренировался один.

– Отмечали, что тебе нужны полноценные сборы, – есть ли прогресс? Например, во взаимопонимании со всеми.

– Да, есть. На сборах ты взаимодействуешь с командой каждый день…

Ты понимаешь, что от тебя хотят ребята, понимаешь, как они действует, больше чувствуешь, чего хочет тренер, потому что здесь больше времени. Могу сказать, что хорошо освоился.