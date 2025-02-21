Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Гурцкая раскрыл самую крупную комиссию от «Спартака»

Агент Гурцкая раскрыл самую крупную комиссию от «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопросы о сотрудничестве со «Спартаком».

– Самая крупная комиссия за период в «Спартаке»?

– Может быть, пара сотен тысяч долларов.

– Вы как-то говорили, что могло быть 2-3 миллиона.

– Такие деньги могли быть, но их делила большая группа людей. Не один-два человека.

– Сколько раз вы общались с Федуном?

– Кроме «здрасьте» на стадионе, наверное, никогда не общался.

– Но он хорошо знал, чем вы занимаетесь?

– Думаю, да. Он был очень осведомлен обо всем, что происходит.

Ходила легенда, что он знает не всех менеджеров в ИФД «Капиталъ» и «Лукойле», которые приносят миллионы, но знает всех, кто зашивает бутсы в «Спартаке».

Он был настолько погружен и настолько любил футбол, что, конечно, все сплетни знал.

– Как он тогда мог не общаться с человеком, который покупал крайне важных игроков в крайне важный момент?

– Он же общался с Трабукки. Общался с Каррерой. Зачем общаться со всеми?

Новости по теме
Гурцкая – о Галицком: «Самоуверенный и влюбленный в себя человек» 8
Агент Гурцкая рассказал, почему «Зенит» быстро договаривается о трансферах: «Могут подписать за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц» 16
Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Морально дядя сильно устал» 6
Источник: Спортс’’

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.02.2025 22:22
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1740167545
за одного глуша зенит 4 заплатил агентам.За Халка -20) Зато Спартак больше всех комиссионных платит))) Классический зенит, который все скрывает в бумагах))
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 