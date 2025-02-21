Агент Гурцкая раскрыл самую крупную комиссию от «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопросы о сотрудничестве со «Спартаком».

– Самая крупная комиссия за период в «Спартаке»?

– Может быть, пара сотен тысяч долларов.

– Вы как-то говорили, что могло быть 2-3 миллиона.

– Такие деньги могли быть, но их делила большая группа людей. Не один-два человека.

– Сколько раз вы общались с Федуном?

– Кроме «здрасьте» на стадионе, наверное, никогда не общался.

– Но он хорошо знал, чем вы занимаетесь?

– Думаю, да. Он был очень осведомлен обо всем, что происходит.

Ходила легенда, что он знает не всех менеджеров в ИФД «Капиталъ» и «Лукойле», которые приносят миллионы, но знает всех, кто зашивает бутсы в «Спартаке».

Он был настолько погружен и настолько любил футбол, что, конечно, все сплетни знал.

– Как он тогда мог не общаться с человеком, который покупал крайне важных игроков в крайне важный момент?

– Он же общался с Трабукки. Общался с Каррерой. Зачем общаться со всеми?