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  • Соболев – о прозвище «дельфин»: «Без разницы – хоть тюлень»

Соболев – о прозвище «дельфин»: «Без разницы – хоть тюлень»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы о своем нелицеприятном прозвище.

– Шутки про дельфина – это твоя излюбленная фишка, правильно?

– Ну да, конечно. Нравится. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище.

– Мне кажется, сейчас это уже не совсем соответствует реальности.

– Слушай, знаешь, как это началось? Когда я играл в «Крыльях Советов», выкладывали статистику, якобы на Соболеве больше всех фолят.

Когда я перешел в «Спартак», все начали писать, что он ныряет. Вот и все. По щелчку все изменилось, и приклеилось.

– Какова реальность сейчас в «Зените»?

– Все так же, как было в «Спартаке» и «Крыльях». Одно и то же. Может быть, на это сейчас не обращают внимания.

Но мне хоть «морской кит», хоть «тюлень», хоть «дельфин» – вообще без разницы. Реально. Я вообще к критике отношусь ровно.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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21.02.2025 20:44
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Комментарии (9)
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Тинез Розоп
1740161609
Олень натуральный…
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Fju-2
1740161739
Пакицетус - предок дельфинов, у которого были копыта.
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timon2401
1740162287
больше шимпанзе...существо ради своей выгоды готовое предать всё и вся
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Спартачище
1740162302
Чаще всего про него слышится слово «пилять»
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...короче
1740162329
...э-э-э, нет! Теперь, ты - Иуда!...
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Myasko
1740163861
В Зенит перешел, стал тюленем
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FWSPM
1740164507
главное это 0+0 удержать до конца сезона! остальное не так важно. не теряй концентрацию. не отвлекайся на мелочи.
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VVM1964
1740165660
Думаю - "ламантин" или "морская корова" подойдёт лучше !)))...
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шахта Заполярная
1740166459
По мне, так больше на пингвина похож. Хотя пингвин в этом не виноват.
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