Соболев – о прозвище «дельфин»: «Без разницы – хоть тюлень»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы о своем нелицеприятном прозвище.

– Шутки про дельфина – это твоя излюбленная фишка, правильно?

– Ну да, конечно. Нравится. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище.

– Мне кажется, сейчас это уже не совсем соответствует реальности.

– Слушай, знаешь, как это началось? Когда я играл в «Крыльях Советов», выкладывали статистику, якобы на Соболеве больше всех фолят.

Когда я перешел в «Спартак», все начали писать, что он ныряет. Вот и все. По щелчку все изменилось, и приклеилось.

– Какова реальность сейчас в «Зените»?

– Все так же, как было в «Спартаке» и «Крыльях». Одно и то же. Может быть, на это сейчас не обращают внимания.

Но мне хоть «морской кит», хоть «тюлень», хоть «дельфин» – вообще без разницы. Реально. Я вообще к критике отношусь ровно.