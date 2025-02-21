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Глушаков оценил игру Соболева в составе «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о невнятной игре Александра Соболева за «Зенит».

– У Соболева была тяжелая первая половина сезона. Станет ли ему проще после сборов, где он уже провел определенную подготовку с командой?

– Не слежу лично за Соболевым, его карьерой и игрой. Только то, что вижу на телеканалах и играх.

Любому футболисту после перехода нужно время влиться. Тем более, трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает.

Посмотрим, как он покажет себя во второй части чемпионата.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «Матч ТВ»

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