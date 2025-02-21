Глушаков оценил игру Соболева в составе «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о невнятной игре Александра Соболева за «Зенит».
– У Соболева была тяжелая первая половина сезона. Станет ли ему проще после сборов, где он уже провел определенную подготовку с командой?
– Не слежу лично за Соболевым, его карьерой и игрой. Только то, что вижу на телеканалах и играх.
Любому футболисту после перехода нужно время влиться. Тем более, трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает.
Посмотрим, как он покажет себя во второй части чемпионата.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.