Глушаков оценил игру Соболева в составе «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о невнятной игре Александра Соболева за «Зенит».

– У Соболева была тяжелая первая половина сезона. Станет ли ему проще после сборов, где он уже провел определенную подготовку с командой?

– Не слежу лично за Соболевым, его карьерой и игрой. Только то, что вижу на телеканалах и играх.

Любому футболисту после перехода нужно время влиться. Тем более, трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает.

Посмотрим, как он покажет себя во второй части чемпионата.