Черданцев объяснил трансфер Зделара в «Зенит»: «Логика исключительно такая»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, зачем «Зенит» выкупил у ЦСКА Сашу Зделара.

«Зенит» искал полузащитника, из того, что мы поняли на сборах. Думаю, что Зделар это подмена Барриосу. Остаться без опорника в случае чего в такой бешеной чемпионской гонке… Это огромный риск.

Если Барриос получает какое‑то повреждение, это катастрофа для «Зенита», это незаменимый футболист. А Зделар, конечно, не на 100% заменит его, но подменит.

Логика исключительно такая», – сказал Черданцев.