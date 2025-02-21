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  • Черданцев объяснил трансфер Зделара в «Зенит»: «Логика исключительно такая»

Черданцев объяснил трансфер Зделара в «Зенит»: «Логика исключительно такая»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, зачем «Зенит» выкупил у ЦСКА Сашу Зделара.

«Зенит» искал полузащитника, из того, что мы поняли на сборах. Думаю, что Зделар это подмена Барриосу. Остаться без опорника в случае чего в такой бешеной чемпионской гонке… Это огромный риск.

Если Барриос получает какое‑то повреждение, это катастрофа для «Зенита», это незаменимый футболист. А Зделар, конечно, не на 100% заменит его, но подменит.

Логика исключительно такая», – сказал Черданцев.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (6)
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...короче
1740149851
...ага, Чердак пообещал нам "бешеную чемпионскую гонку". Ждём-с... На полном серьёзе, заждались уже...
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andr45
1740152689
Вот и Черданцев совсем одурел) Видимо, такова судьба всех дикторов и експертов(
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FCSpartakM
1740153426
А Горшков подмена кого? Дураков врубают как всегда, нежели сказать я хз зачем этот трансфер.
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шахта Заполярная
1740154177
Это же зинка, у них все по логики, тем более для чердака. А скажи против, будешь в первой лиге комментировать
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NewLife
1740157417
В ответ чердаку Гретка считает, что боррелиоз распространяетмя в б@мжатнике исключитель иэ-за антисанитарии, и Зделар здесь ни при чем))
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