Черданцев объяснил трансфер Зделара в «Зенит»: «Логика исключительно такая»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, зачем «Зенит» выкупил у ЦСКА Сашу Зделара.
«Зенит» искал полузащитника, из того, что мы поняли на сборах. Думаю, что Зделар это подмена Барриосу. Остаться без опорника в случае чего в такой бешеной чемпионской гонке… Это огромный риск.
Если Барриос получает какое‑то повреждение, это катастрофа для «Зенита», это незаменимый футболист. А Зделар, конечно, не на 100% заменит его, но подменит.
Логика исключительно такая», – сказал Черданцев.
- 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.