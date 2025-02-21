Агент Гурцкая рассказал, почему «Зенит» быстро договаривается о трансферах: «Могут подписать за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о действиях «Зенита» на трансферном рынке.
– Я знаю, как работает «Зенит». Если понимает, что вопрос денег, решает сразу: даем или не даем. Вот и все.
Когда я критиковал «Краснодар», что они пошли за 15-миллионным игроком, они на меня обиделись.
Но зачем идти за 15-миллионным игроком, если вы морально не готовы отдавать такие деньги? В итоге купили Виктора Са за полтора.
– Про «Зенит» комплиментарно прозвучало. Вам нравится, как он действует?
– Они просто засыпают деньгами – и все. Идут за человеком, узнают, сколько он стоит – и быстро между собой решают, готовы ли столько заплатить.
Поэтому могут подписать за 48 часов. А другому клубу надо зачем-то месяц там сидеть и сопли жевать.
- Transfermarkt оценил зимние траты «Зенита» в 34,3 миллиона евро.
- Они купили Луиса Энрике (33 млн), Сашу Зделара (1,3 млн) и арендовали Огнена Мимовича.
- При этом петербуржцы продали Артура, Клаудиньо и Вильсона Изидора суммарно за 36 млн евро.