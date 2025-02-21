Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Гурцкая рассказал, почему «Зенит» быстро договаривается о трансферах: «Могут подписать за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц»

Агент Гурцкая рассказал, почему «Зенит» быстро договаривается о трансферах: «Могут подписать за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о действиях «Зенита» на трансферном рынке.

– Я знаю, как работает «Зенит». Если понимает, что вопрос денег, решает сразу: даем или не даем. Вот и все.

Когда я критиковал «Краснодар», что они пошли за 15-миллионным игроком, они на меня обиделись.

Но зачем идти за 15-миллионным игроком, если вы морально не готовы отдавать такие деньги? В итоге купили Виктора Са за полтора.

– Про «Зенит» комплиментарно прозвучало. Вам нравится, как он действует?

Они просто засыпают деньгами – и все. Идут за человеком, узнают, сколько он стоит – и быстро между собой решают, готовы ли столько заплатить.

Поэтому могут подписать за 48 часов. А другому клубу надо зачем-то месяц там сидеть и сопли жевать.

  • Transfermarkt оценил зимние траты «Зенита» в 34,3 миллиона евро.
  • Они купили Луиса Энрике (33 млн), Сашу Зделара (1,3 млн) и арендовали Огнена Мимовича.
  • При этом петербуржцы продали Артура, Клаудиньо и Вильсона Изидора суммарно за 36 млн евро.

Новости по теме
Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Морально дядя сильно устал» 6
Гурцкая рассказал, когда «Динамо» встречалось с Карпиным
Гурцкая: «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил» 1
Источник: Спортс’’

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:56
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1740139234
Многовато этого персонажа неприятной наружности
Ответить
Skull_Boy
1740139354
Умный менеджмент анализирует рынок и просчитывает риски, а тупой скупает все подряд
Ответить
slavа0508
1740139815
Ну а что сопли жевать . когда бабло из казны трать не хочу ...В этом и есть весь Зенит ...зачем торговаться прилагать усилия если можно сегодня 30 взять завтра ещё 25 и в кармане не убудет ...
Ответить
fakeid
1740140756
скинули неликвид, взамен получили лучшего игрока америки, да ещё и в плюсе остались. а эти ниже всё визжат и визжат. зато купили престарелого греческого зусула и прочий неликвид, потратив полташку. гы-гы!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1740145735
Я точно знаю, что по такому же принципу, как и Зенит, действует Факел. )) ***
Ответить
алдан2014
1740146048
Опять этот типок вылез
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 