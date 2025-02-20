Сперцян намекнул на дедовщину в академии «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как ему жилось в клубной академии.

«Первое время было очень тяжело. Я жил с ребятами, которые были на три года старше меня. И конечно, нельзя сказать, что надо мной издевались, но прикалывались надо мной. Потому что я был маленький.

Потом все выросли, а я еще остался маленький, было очень психологически тяжело. Да и физически. Но справился», – рассказал Сперцян в сообществе «Краснодара» в VK.