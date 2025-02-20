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Сперцян намекнул на дедовщину в академии «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как ему жилось в клубной академии.

«Первое время было очень тяжело. Я жил с ребятами, которые были на три года старше меня. И конечно, нельзя сказать, что надо мной издевались, но прикалывались надо мной. Потому что я был маленький.

Потом все выросли, а я еще остался маленький, было очень психологически тяжело. Да и физически. Но справился», – рассказал Сперцян в сообществе «Краснодара» в VK.

  • В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Эдуард летом может перейти в «Лидс».

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Источник: Sport24

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20.02.2025 23:12
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Комментарии (3)
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Cleaner
1740083594
И ГДЕ тут про дедовщину? Журналюга, который этот заголовок написал хоть в АРМИИ то СЛУЖИЛ?
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Интерес
1740084553
Маленькая собачка до старости щенок.
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