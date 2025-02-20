«Спартак» продал полузащитника в ЦСКА за 15 миллионов рублей

Полузащитник системы «Спартака» Артем Пономарчук перешел в ЦСКА.
«Капитан юношеской сборной России перешел в ЦСКА: за полгода до истечения контракта со «Спартаком» 18-летний атакующий хав Пономарчук подписал соглашение с ЦСКА на три года с опцией продления еще на сезон.
КБ получит за него 15 миллионов рублей + 10% от перепродажи. Также за Артема боролись «Локомотив» и «Динамо», но игрок выбрал Песчаную в качестве места в столице, где продолжить карьеру», – написал источник.
- В детстве Пономарчук уже занимался в академии ЦСКА, но сменил ее после ухода тренера Баумана.
- Тогда Артем перебрался в «Локомотив», за который выступал до перехода в Спартак в 2022-м. В Тушино его сразу определили в состав на год старше из-за нехватки игроков в центре поля. Артем хорошо проявил себя на одном из турниров и в итоге так и остался в этой команде.
- В 2024 году Пономарчук в сумме сыграл более 40 матчей и оформил 1+5. Кроме того, Артем закончил школу с золотой медалью.