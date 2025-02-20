«Спартак» продал полузащитника в ЦСКА за 15 миллионов рублей

Полузащитник системы «Спартака» Артем Пономарчук перешел в ЦСКА.

«Капитан юношеской сборной России перешел в ЦСКА: за полгода до истечения контракта со «Спартаком» 18-летний атакующий хав Пономарчук подписал соглашение с ЦСКА на три года с опцией продления еще на сезон.

КБ получит за него 15 миллионов рублей + 10% от перепродажи. Также за Артема боролись «Локомотив» и «Динамо», но игрок выбрал Песчаную в качестве места в столице, где продолжить карьеру», – написал источник.