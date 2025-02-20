Реакция фанатов «Спартака» на уход Зиньковского

Болельщики оставляют комментарии под постом «Спартака» об уходе Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Сейчас Зиньковский покажет, на что он способен, игровую практику хоть получит, а он сможет…» – написал Эдуард и получил 86 лайков.

«Не дают играть, нормальный он футболист», – поделился мнением Дмитрий (35 лайков).

«Доказывай, Антон, удачи тебе!» – с таким пожеланием выступил Роман (21 лайк).

«Спасибо тебе за гол ЦСКА и на этом всe. Жаль, что ты так и не смог проявить характер и воспользоваться шансами, которые тебе предоставляли несколько тренеров. Удачи тебе, надеюсь, поможешь «Крыльям»!» – написал Сергей (15 лайков).

«Жаль», – поделился чувством Андрей (6 лайков).