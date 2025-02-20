Реакция фанатов «Спартака» на уход Зиньковского

Болельщики оставляют комментарии под постом «Спартака» об уходе Антона Зиньковского в «Крылья Советов».
«Сейчас Зиньковский покажет, на что он способен, игровую практику хоть получит, а он сможет…» – написал Эдуард и получил 86 лайков.
«Не дают играть, нормальный он футболист», – поделился мнением Дмитрий (35 лайков).
«Доказывай, Антон, удачи тебе!» – с таким пожеланием выступил Роман (21 лайк).
«Спасибо тебе за гол ЦСКА и на этом всe. Жаль, что ты так и не смог проявить характер и воспользоваться шансами, которые тебе предоставляли несколько тренеров. Удачи тебе, надеюсь, поможешь «Крыльям»!» – написал Сергей (15 лайков).
«Жаль», – поделился чувством Андрей (6 лайков).
- Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
- Он уже выступал за «Крылья» с 2019 по 2022 год.
- 28-летний Антон стоит 2,5 миллиона евро.