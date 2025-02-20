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Реакция фанатов «Спартака» на уход Зиньковского

Болельщики оставляют комментарии под постом «Спартака» об уходе Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Сейчас Зиньковский покажет, на что он способен, игровую практику хоть получит, а он сможет…» – написал Эдуард и получил 86 лайков.

«Не дают играть, нормальный он футболист», – поделился мнением Дмитрий (35 лайков).

«Доказывай, Антон, удачи тебе!» – с таким пожеланием выступил Роман (21 лайк).

«Спасибо тебе за гол ЦСКА и на этом всe. Жаль, что ты так и не смог проявить характер и воспользоваться шансами, которые тебе предоставляли несколько тренеров. Удачи тебе, надеюсь, поможешь «Крыльям»!» – написал Сергей (15 лайков).

«Жаль», – поделился чувством Андрей (6 лайков).

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • Он уже выступал за «Крылья» с 2019 по 2022 год.
  • 28-летний Антон стоит 2,5 миллиона евро.

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Источник: сообщество «Спартака» в VK

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Комментарии (14)
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fakeid
1740035356
просто спартаг окончательно перешёл на схему с зулусами. российских игроков всех на лавку, молодёжь свою не развивают, проще пойти в фавеллы и накупить зулусов на 70 лямов. губят карьеры российских игроков! ахаха! гы-гы-гы! бумеранг - дело такое. и хрюкнуть-то нечего, да, дезеувы?)
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Интерес
1740036794
ПРисоединюсь к большинству,к первому мнению. Явно не нашли(или не пожелали) ему роль и место.Всё пытаются переделать под своё видение.Вот что такое-частая смена главнюков:один берёт,второй перекраивает,третий выбрасывает.
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FROLL007
1740037329
Попортили хряки хорошего игрока.
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BoevStas1
1740045463
Ему все тренера давали шанс,но его наверное причёска и цвет волос забодит,он вообще перестал,что то показывать...Есть такие игроки для команд нижней части таблицы,там у них получится.А сейчас все кто есть на голову сильнее его.
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