Абрамов объяснил, почему «Зенит» достоин приглашения в Суперлигу, а «Спартак» – нет

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов призвал не приглашать «Спартак» в Суперлигу.
«Если кого и приглашать от России в Суперлигу, то только «Зенит». «Спартак» – нельзя.
Почему? У «Спартака» холодный стадион. Жопа мерзнет в ноябре и декабре! Задница мерзнет, пиво холодное. Ну как можно? Ну какой праздник?» – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Запуск Суперлиги намечен на сентябрь 2025 года.
- Лига будет поделена на четыре дивизиона – всего 96 клубов. Путевки в Объединенную лигу будут добываться через национальные чемпионаты.
- Организаторы сообщили, что к участию будут допущены все страны-члены УЕФА. В их число входит и Россия.