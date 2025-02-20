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  • Абрамов объяснил, почему «Зенит» достоин приглашения в Суперлигу, а «Спартак» – нет

Абрамов объяснил, почему «Зенит» достоин приглашения в Суперлигу, а «Спартак» – нет

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов призвал не приглашать «Спартак» в Суперлигу.

«Если кого и приглашать от России в Суперлигу, то только «Зенит». «Спартак» – нельзя.

Почему? У «Спартака» холодный стадион. Жопа мерзнет в ноябре и декабре! Задница мерзнет, пиво холодное. Ну как можно? Ну какой праздник?» – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Запуск Суперлиги намечен на сентябрь 2025 года.
  • Лига будет поделена на четыре дивизиона – всего 96 клубов. Путевки в Объединенную лигу будут добываться через национальные чемпионаты.
  • Организаторы сообщили, что к участию будут допущены все страны-члены УЕФА. В их число входит и Россия.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (15)
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fakeid
1740034377
я что-то пропустил? на открывашке продают пиво? чё за бред он несёт?
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fakeid
1740034443
спартаг в UL нужен обязательно, чтобы слабые клубы могли ставить рекорды!
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FROLL007
1740037706
Гыгы. Кто же будет приглашать лузеров и многолетних середняков? Ясен пень чепиону, а именно Зениту надо представлять Россию.
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oyabun
1740038513
Спартак в отличие от Зенита, берем отрезок последних до бана еврокубков, хоть что то там показывал, особенно при Ваноли. Порвал всех и вышел из группы. Так что только Спартак и достоин приглашения, чтобы не видеть очередного позора нашего самого богатого клуба.
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Интерес
1740038973
Культурный журналЫст берёт интервью у культурного агента,о гипотетическом событии,с вероятностью 1 процент,а культурный БОМБАРДИР с удовольствием доводит до нас этот бред сивого абрама.
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Номэд
1740039095
Правильно и поржём над блохастыми на теплой баклан-арене. Ибо четвёртое место в группе им гарантировано.
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ivany4
1740042059
Я правильно понял, что по-абрамову, в суперлигу попадут только команды у которых стадионы под крышей, продают теплое пиво, а для болельщиков с геморроем и мерзнущей жопой/задницей выдают специальные подушечки?)) Правильно, не место Спартаку в таких "игрищах". Вместо Спартака от Москвы можно послать команду в такую лигу с проспекта Вернандского. И крыша есть и тепло и весело.)) Ну а сбг полагаю достоин играть в такой лиге, и не просто достоин, а обязан играть там. Зачем портить РПЛ своим присутствием. Воздадим хвалу футбольному богу, что бы он призвал сбг в "такой мир футбола".))
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шахта Заполярная
1740044667
Дааа абрамов, хреново быть идиотом.
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