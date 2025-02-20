Абрамов объяснил, почему «Зенит» достоин приглашения в Суперлигу, а «Спартак» – нет

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов призвал не приглашать «Спартак» в Суперлигу.

«Если кого и приглашать от России в Суперлигу, то только «Зенит». «Спартак» – нельзя.

Почему? У «Спартака» холодный стадион. Жопа мерзнет в ноябре и декабре! Задница мерзнет, пиво холодное. Ну как можно? Ну какой праздник?» – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.