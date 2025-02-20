Мбаппе рассказал о своей мечте после хет-трика с «Сити»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Мадридцы выиграли со счетом 3:1 и вышли в 1/8 финала.

Мбаппе забил все три гола.

«Идеальный вечер. Мы хотели победить и пройти дальше. Против «Сити» было сложно, но мы сыграли на максимуме. Отличный день для нас.

Я осуществил мечту, когда перешел в «Реал». Теперь я хочу показывать хорошую игру. Адаптация завершена.

Самое главное – выигрывать титулы. Если благодаря моим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью», – сказал Мбаппе.