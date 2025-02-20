Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Мбаппе рассказал о своей мечте после хет-трика с «Сити»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

  • Мадридцы выиграли со счетом 3:1 и вышли в 1/8 финала.
  • Мбаппе забил все три гола.

«Идеальный вечер. Мы хотели победить и пройти дальше. Против «Сити» было сложно, но мы сыграли на максимуме. Отличный день для нас.

Я осуществил мечту, когда перешел в «Реал». Теперь я хочу показывать хорошую игру. Адаптация завершена.

Самое главное – выигрывать титулы. Если благодаря моим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью», – сказал Мбаппе.

Новости по теме
Мбаппе достиг отметки в 500 очков по системе «гол+пас»
Лига чемпионов. Хет-трик Мбаппе позволил «Реалу» во второй раз победить «Манчестер Сити» (3:1)
Мбаппе оформил хет-трик в матче с «Манчестер Сити» 3
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 04:55
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1740021765
Стать донором почётно...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 