В ЦСКА прокомментировали интерес «Спартака» к Мусаеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о предложении «Спартака» о продаже нападающего Тамерлана Мусаева.
«Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине.
Однако, Тамик, как мы все по-дружески его называем, пришел только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива. И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова.
Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке все покупается и все продается, но когда речь идет о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым», – сказал Брейдо.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» был готов заплатить до 10 миллионов евро за Мусаева. ЦСКА сообщил, что 23-летний форвард не продается. Сам Мусаев тоже не хотел уходить.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.
- Мусаев провел в этом сезоне 26 матчей за клуб, забил 9 голов, отдал 4 передачи.
- ЦСКА приобрел нападающего у «Балтики» в январе 2024 года за 300 тысяч евро.