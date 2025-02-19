Хусанов – в основе «Манчестер Сити» на ответный матч с «Реалом»

Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на ответный матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».

В первой игре команд, закончившейся победой испанской команды со счетом 3:2, футболист начал встречу в запасе и на поле не вышел.