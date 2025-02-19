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  • Хусанов – в основе «Манчестер Сити» на ответный матч с «Реалом»

Хусанов – в основе «Манчестер Сити» на ответный матч с «Реалом»

Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на ответный матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».

В первой игре команд, закончившейся победой испанской команды со счетом 3:2, футболист начал встречу в запасе и на поле не вышел.

  • Ответный матч в Мадриде пройдет сегодня и начнется в 23:00 мск.
  • Это будет первая игра Хусанова за «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов после его перехода в английский клуб 20 января.
  • Всего это будет 4-й матч узбекистанского защитника за «горожан».
  • Хусанов уже играл в Лиге чемпионов – в 2023 году он провел 2 встречи за «Ланс».

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Источник: «Бомбардир»

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19.02.2025 22:17
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