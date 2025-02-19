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  • Президент Ла Лиги отреагировал на угрозы «Реала» сняться с чемпионата Испании

Президент Ла Лиги отреагировал на угрозы «Реала» сняться с чемпионата Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал на информацию о возможном выходе «Реала» из «Примеры. Ранее сообщалось, что мадридский клуб задумался об уходе из чемпионата Испании из-за «судейского заговора».

«Это обман, это невозможно, и они сами это знают. Существует закон о спорте, который гласит, что испанские клубы должны в обязательном порядке участвовать в национальных соревнованиях.

Эти слухи рассчитаны на поддержание стратегии, которой они придерживаются. Но в какую лигу они перейдут?» – сказал Тебас.

  • «Реал» потерял лидерство в Примере после 24 туров.
  • Мадридцы потеряли очки в 3 матчах чемпионата подряд – во всех случаях они жаловались на судейство.

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Источник: Goal.com

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19.02.2025 21:07
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1739988925
дайте РЕАЛу сразу все чемпионства.....и московским командам тоже......ДОЛОЙ ЛИМИТ .да здраствует конкуренция среди игроков....КУЗЯЕВ И ЗАХАРЯН никто в ЕВРОПЕ...ТАК УСТРОЕН РПЛ и академии РОССИИ из тупых тренеров ...игроки в 20 лет не могут нормально играть
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