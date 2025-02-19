Президент Ла Лиги отреагировал на угрозы «Реала» сняться с чемпионата Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал на информацию о возможном выходе «Реала» из «Примеры. Ранее сообщалось, что мадридский клуб задумался об уходе из чемпионата Испании из-за «судейского заговора».

«Это обман, это невозможно, и они сами это знают. Существует закон о спорте, который гласит, что испанские клубы должны в обязательном порядке участвовать в национальных соревнованиях.

Эти слухи рассчитаны на поддержание стратегии, которой они придерживаются. Но в какую лигу они перейдут?» – сказал Тебас.