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  • Пономарев вспомнил, как в сборной СССР пили водку из тарелок

Пономарев вспомнил, как в сборной СССР пили водку из тарелок

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, какие схемы придумывали в сборной СССР для употребления алкоголя.

«У меня был друг – Виталик Хмельницкий из киевского «Динамо». Мы чудили с ним. Момент был: играли в Бельгии за сборную СССР, выиграли у них с небольшим счетом. После матча был банкет, заказали столы, как положено.

Николай Петрович Морозов смотрел, чтобы не было на столе ни одной бутылки, а Валерка пошел по столам и говорит: «Пономарь, первое будешь?», а я отказался. Он прошептал, что в тарелку нальют водки, и я тут же согласился. Он прошел всех, кто хотел водки выпить.

Подходит к Николаю Петровичу, говорит: «Ребята первое хотят». Петрович спросил, кто хочет первое, шесть человек подняли руки. Валерка пошел на кухню и договорился, что нам в тарелку нальют водки.

Налили водки, разносят ложки, водку и хлеб. Пьешь с ложки водку из тарелки, а закусываешь хлебом – обалденная закуска, но и хмель идет.

Швейцарцы обалдели: русские пьют водку из тарелки. Про это потом даже в прессе писали», – заявил Пономарев.

  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.

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Источник: «Советский спорт»

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19.02.2025 17:57
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Комментарии (3)
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...короче
1739978786
...контрольные полстакана тебе, и пи*дуй уже спать!...
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Интерес
1739979117
Неправильный приём народного блюда,именуемого "тюря на водке"..Надо хлеб крошить в тарелку и есть ложкой.
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