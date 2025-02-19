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  • Зиньковский прокомментировал возвращение из «Спартака» в «Крылья Советов»

Зиньковский прокомментировал возвращение из «Спартака» в «Крылья Советов»

Антон Зиньковский ответил на вопросы о переходе в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона.

– Приятно вернуться в родной город и команду. Конечно, так сложились обстоятельства в «Спартаке», что нужно было уйти в аренду, получить игровое время, поэтому я здесь.

– Сколько вы думали над предложением?

– Долго не думал. Я знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Сначала об этом не думал, но потом, когда понял, что нужно уходить, решил, что для игровой практики здесь мне будет лучше.

– Сейчас 17‑й номер занят, что будете делать?

– Пойдем по стопам Сергея Пиняева и возьмем 9‑й номер.

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • Он уже выступал за «Крылья» с 2019 по 2022 год.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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19.02.2025 17:17
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Комментарии (3)
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alefreddy
1739976207
да еще и половину зарплаты тащить Спартаку-вот тебе и аренда
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FWSPM
1739980353
по стопам сергея пеняева ты уже сходил, теперь давай пряч гуталин, заканчивай бухать по клубам с телками и начинай работать на тренировках как следует
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Тинез Розоп
1739982389
Смазливенький. Не наш он… ( мимимишный)
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