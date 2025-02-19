Зиньковский прокомментировал возвращение из «Спартака» в «Крылья Советов»

Антон Зиньковский ответил на вопросы о переходе в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона.
– Приятно вернуться в родной город и команду. Конечно, так сложились обстоятельства в «Спартаке», что нужно было уйти в аренду, получить игровое время, поэтому я здесь.
– Сколько вы думали над предложением?
– Долго не думал. Я знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Сначала об этом не думал, но потом, когда понял, что нужно уходить, решил, что для игровой практики здесь мне будет лучше.
– Сейчас 17‑й номер занят, что будете делать?
– Пойдем по стопам Сергея Пиняева и возьмем 9‑й номер.
- Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
- Он уже выступал за «Крылья» с 2019 по 2022 год.