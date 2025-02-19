В Испании назвали срок дисквалификации Беллингема

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по делу Джуда Беллингема.

В субботу полузащитник «Реала» получил прямую красную карточку во время матча с «Осасуной» (1:1).

Судья Хосе Луис Мунуэра Монтера указал в протоколе, что англичанин послал его на *** [на фиг].

Мадридский клуб настаивал, что футболистом было сказано fuck off («отвали»), а не fuck you.

В итоге Беллингема дисквалифицировали на два матча Примеры – с «Жироной» и «Бетисом».

«Реал» не согласен с таким решением и готовит апелляцию.