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В Испании назвали срок дисквалификации Беллингема

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по делу Джуда Беллингема.

  • В субботу полузащитник «Реала» получил прямую красную карточку во время матча с «Осасуной» (1:1).
  • Судья Хосе Луис Мунуэра Монтера указал в протоколе, что англичанин послал его на *** [на фиг].
  • Мадридский клуб настаивал, что футболистом было сказано fuck off («отвали»), а не fuck you.

В итоге Беллингема дисквалифицировали на два матча Примеры – с «Жироной» и «Бетисом».

«Реал» не согласен с таким решением и готовит апелляцию.

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Источник: Marca

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