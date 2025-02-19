Пономарев раскрыл размер зарплат у футболистов в СССР

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о доходах игроков в советском футболе.

«Все получали одинаковые деньги. У меня было побольше в ЦСКА. Был оклад у всех команд – 180 рублей максимум. В ЦСКА побольше, потому что я получал за звание лейтенанта еще 120 рублей, итого 300 рублей. Это было уже много.

Бутылка водки стоила 3,67, шампанское – 4,12, чтобы пообедать в ресторане, достаточно было 10 рублей.

Так что 300 рублей – это были колоссальные деньги, но машины, конечно, невозможно было купить. Машина стоила шесть тысяч – «Волга». Это сколько надо копить, если я получал 300 рублей в месяц? Ни у кого машин не было. Это было невозможно.

А в поездках многие покупали шмотки, которые продавали в Москве, много покупали. Были браслеты, которые давление определяют, – ерунда, но брали 100 штук коробками. Все, это уже машина, потому что они стоили 80 рублей за браслет. 100 штук – это уже 8 тысяч.

В Чили покупали шарфы мохеровые, тогда модно было в Москве, они широкие, а чилийцы все ходили в мохере, потому что вечером в Чили очень холодно. Эти шарфы там стоили один доллар.

И вот один раз Гетманов из ростовского СКА купил огромный чемодан. Я спросил: «Гетманов, зачем покупаешь чемодан такой?» Он ответил: «Это нужно». В этот чемодан даже Виталик Хмельницкий помещался. Смешно выглядел очень.

Оказывается, Гетманов купил 100 шарфов по доллару, в Москве опять по 80 рублей. Чемодан очень легкий был», – сказал Пономарев.