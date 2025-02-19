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Пономарев раскрыл размер зарплат у футболистов в СССР

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о доходах игроков в советском футболе.

«Все получали одинаковые деньги. У меня было побольше в ЦСКА. Был оклад у всех команд – 180 рублей максимум. В ЦСКА побольше, потому что я получал за звание лейтенанта еще 120 рублей, итого 300 рублей. Это было уже много.

Бутылка водки стоила 3,67, шампанское – 4,12, чтобы пообедать в ресторане, достаточно было 10 рублей.

Так что 300 рублей – это были колоссальные деньги, но машины, конечно, невозможно было купить. Машина стоила шесть тысяч – «Волга». Это сколько надо копить, если я получал 300 рублей в месяц? Ни у кого машин не было. Это было невозможно.

А в поездках многие покупали шмотки, которые продавали в Москве, много покупали. Были браслеты, которые давление определяют, – ерунда, но брали 100 штук коробками. Все, это уже машина, потому что они стоили 80 рублей за браслет. 100 штук – это уже 8 тысяч.

В Чили покупали шарфы мохеровые, тогда модно было в Москве, они широкие, а чилийцы все ходили в мохере, потому что вечером в Чили очень холодно. Эти шарфы там стоили один доллар.

И вот один раз Гетманов из ростовского СКА купил огромный чемодан. Я спросил: «Гетманов, зачем покупаешь чемодан такой?» Он ответил: «Это нужно». В этот чемодан даже Виталик Хмельницкий помещался. Смешно выглядел очень.

Оказывается, Гетманов купил 100 шарфов по доллару, в Москве опять по 80 рублей. Чемодан очень легкий был», – сказал Пономарев.

  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии (5)
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...короче
1739966102
...ещё пару раз по пол-стакана и - "Я на колчаковских фронтах раненый"(с)...
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ilich55
1739966348
"Бутылка водки стоила 3,67, шампанское – 4,12"? Наоборот, и это цены 60-х. В 70-е годы прошлого века шампанское стоило 4.17. Цена водки, в зависимости от сорта доходила до 5р. с копейками.
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FWSPM
1739968798
купи - продай, укради - сдай...так и пришел конец доблесному коммунизму.
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andr45
1739968911
Дядя, ты как всегда изоврался, да и твой старческий маразм крепчает) Бутылка водки стоила 3,62, шампанское – 3,67. А 4.12 стоил трехзвездочый коньяк. Комплексный обед (суп, мясное второе и компот) в ресторане стоил 1 (ОДИН) рубль) А на 10 рублей можно было заказать бутылку коньяка, 6 (ШЕСТЬ) рублей, мясное ассорти в районе ОДНОГО рубля, котлеты по-киевски 2,50 (ДВА РУБЛЯ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК) и хватило бы на кофе) «Машина стоила шесть тысяч – «Волга» Не шесть тысяч, а 4 (ЧЕТЫРЕ) тысячи) Купить было трудно, потому что стояла длиннющая очередь «нищих» голодных, раздетых и разутых советских людей)))
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