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Названа причина задержки трансфера Перейры в «Зенит»

«Зенит» достиг договоренности с «Крузейро» по трансферу 28-летнего атакующего полузащитника Матеуса Перейры в российский клуб. Единственной проблемой остается отсутствие согласие футболиста на переход. Игрок консультируется по предложению «Зенита» со своей семьей и окружением.

Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро вместе с бонусами.

  • В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
  • Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • В октябре прошлого года Перейра дебютировал в сборной Бразилии.

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Источник: Central da Toca

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Комментарии (5)
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FWSPM
1739959704
Что то у Зинки задержки часто пошли. Никак залетела болезная
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DMитрий
1739962987
Игрок консультируется по предложению «Зенита» со своей семьей и окружением. Делят уже бабки, кому сколько надо. Сейчас с тёщей согласует и поставит роспись.
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Cleaner
1739964083
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра!..)))
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