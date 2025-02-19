Названа причина задержки трансфера Перейры в «Зенит»

«Зенит» достиг договоренности с «Крузейро» по трансферу 28-летнего атакующего полузащитника Матеуса Перейры в российский клуб. Единственной проблемой остается отсутствие согласие футболиста на переход. Игрок консультируется по предложению «Зенита» со своей семьей и окружением.
Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро вместе с бонусами.
- В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- В октябре прошлого года Перейра дебютировал в сборной Бразилии.