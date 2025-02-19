Названа причина задержки трансфера Перейры в «Зенит»

«Зенит» достиг договоренности с «Крузейро» по трансферу 28-летнего атакующего полузащитника Матеуса Перейры в российский клуб. Единственной проблемой остается отсутствие согласие футболиста на переход. Игрок консультируется по предложению «Зенита» со своей семьей и окружением.

Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро вместе с бонусами.