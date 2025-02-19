Тикнизян – о согласии «Локомотива» продать его в «Зенит»: «Стало немножко обидно»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о том, что клуб был готов отпустить его в «Зенит».

Сообщается, что в январе 2024 года петербургский клуб готов был заплатить красно-зеленым за игрока сборной Армении 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся.

«Не думал, что дойдет до какой-то конкретики. Но они буквально за два-три дня все решили по сумме трансфера, и в принципе «Локомотив» был не против меня отпустить.

Мне не совсем было понятно, почему так просто и легко меня отпустили в тот период, когда я считался одним из лидеров команды. Не то чтобы меня это оскорбило, но стало немножко обидно.

Точно знаю, что главный тренер меня отпускать не хотел, и впоследствии этот факт очень повлиял на мое решение, когда я начал обсуждать свой личный контракт с «Зенитом».

Во время переговоров [с «Зенитом»] я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений.

Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то конечно...

Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе», – сказал Тикнизян.