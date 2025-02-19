Тикнизян рассказал, насколько тяжело ему было отказываться от денег «Зенита»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о ходе переговоров по личному контракту с «Зенитом» в январе-феврале 2024 года.

«Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте.

И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно «залатать дырку» на этой позиции – взять человека в обойму. Им не нужен был футболист, который усилит их здесь и сейчас, потому что на этой позиции есть высококлассный, топовый по меркам нашего чемпионата левый защитник Дуглас Сантос. Когда я это понял, то никаких сомнений не осталось

Скажу честно: отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело. Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами.

Но на дистанции, уверен, все это будет. Главное – работать и верить в себя, играть в футбол. Это самое важное. Думаю, если бы я в итоге перешел в «Зенит», был бы больше расстроен тем, что не играю, нежели тем, что я где-то что-то недополучил», – сказал Тикнизян.

Сообщалось, что «Зенит» предлагал защитнику годовую зарплату в 1,2 миллиона евро, в то время как сторона игрока запросила 2 миллиона. Трансфер, несмотря на договоренность между клубами, в итоге не состоялся.