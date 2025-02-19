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  • Тикнизян рассказал, насколько тяжело ему было отказываться от денег «Зенита»

Тикнизян рассказал, насколько тяжело ему было отказываться от денег «Зенита»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о ходе переговоров по личному контракту с «Зенитом» в январе-феврале 2024 года.

«Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте.

И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно «залатать дырку» на этой позиции – взять человека в обойму. Им не нужен был футболист, который усилит их здесь и сейчас, потому что на этой позиции есть высококлассный, топовый по меркам нашего чемпионата левый защитник Дуглас Сантос. Когда я это понял, то никаких сомнений не осталось

Скажу честно: отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело. Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами.

Но на дистанции, уверен, все это будет. Главное – работать и верить в себя, играть в футбол. Это самое важное. Думаю, если бы я в итоге перешел в «Зенит», был бы больше расстроен тем, что не играю, нежели тем, что я где-то что-то недополучил», – сказал Тикнизян.

Сообщалось, что «Зенит» предлагал защитнику годовую зарплату в 1,2 миллиона евро, в то время как сторона игрока запросила 2 миллиона. Трансфер, несмотря на договоренность между клубами, в итоге не состоялся.

  • В этом сезоне 25-летий Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (10)
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lek!
1739947615
Думаю он стоил этих 2 мил , чем взять латиноса и платить ему 4-6 мил
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aldo conte
1739948218
Зато теперь есть куда расти и стремиться, чтобы заработать не меньше, чем в "Зените".
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БАЗАРА НЕТ
1739949603
Все им мало) семьей привыкли спекулировать
Ответить
Сергей-Колосков-vkontakte
1739953290
Что же это он бедненький, со своей копеечной зарплатой (5,5 млн. руб. в месяц) не может позволить себе купить? Дворец?
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...короче
1739957149
...иди, Ромашкиной поплачься, здесь сочувствий не жди...
Ответить
Cleaner
1739963985
Что за ВРАНЬЕ? Это не Тикнизян ОТКАЗАЛСЯ от денег Зенита, а Зенит НЕ ПОДПИСАЛ Тикнизяна!..((((((((((((((((((((((((
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