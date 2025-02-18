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  • 85-летний Пономарев рассказал, каким бизнесом занимался в 90-е годы

85-летний Пономарев рассказал, каким бизнесом занимался в 90-е годы

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о предпринимательской деятельности в 1990-е годы.

«Я поставил палатку на территорию ЦСКА. У меня там работало две девчонки, торговали сосисками, сигаретами, спиртным.

Тяжеловато: одна комиссия придет проверить, потом другая, то пожарники, то санэпидемстанция. В общем, всех надо угощать, всем надо платить.

Пришли бандюги, чтобы я платил кому-то там. А у меня был хороший друг по ЦСКА еще – Алимжан Тохтахунов, он у нас в команде был, иногда за дубль играл.

Его Бобров взял администратором, он такой шустрый парень был, просился за дубль иногда поиграть, его подпускали. А так – администратором был у Боброва. Все его любили в команде. А потом он стал большим человеком в такой среде бандитской.

Ну Тохтахумов, Тайванчик, авторитет. Я ему звоню, говорю: «Так и так, пришли ребята, говорят, нужно платить». Он отвечает: «Назначай стрелку – где хочешь, в любом ресторане».

Я сказал этим ребятам: «Приходите, разбирайтесь. Я все-таки не один здесь. У меня тоже крыша есть». Меня спросили: «А кто у тебя крыша?» Я ему ничего не сказал, назначил стрелку, они приехали в центр Москвы, от Алика тоже приехали ребята в авторитете.

Разрулили, в общем, все, потом приходили эти же ребята ко мне и извинялись: «Что ты ничего не сказал, что у тебя такие знакомства?» Я говорю: «Вы же не спрашивали», – рассказал Пономарев в день своего 85-летия.

  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.

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Источник: «Советский спорт»

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18.02.2025 23:23
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