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Глушаков ответил на вопрос о влиянии секса перед матчами

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков порассуждал о половых актах в преддверии игр.

«У всех организмы и физиология разные. Каждый футболист – профессионал, и знает сам, как ему лучше готовиться.

Мне рассказывали взрослые товарищи, например, Серeжа Гуренко, что Капелло в «Роме» разрешал выпить один-два бокала вина со стейком перед игрой. Ничего такого в этом.

Вообще тренеры могут запрещать, но футболисты заезжают на базу за день или два до игры, чтобы отдыхали и готовились. Но бывают такие матчи или сборы, когда разрешают брать жeн, семьи.

Как раз кто-то себя может проверить, можно или нельзя. Мне лично это не мешало», – заявил Глушаков.

  • 1 февраля «Химки» расторгли контракт с Глушаковым.
  • Полузащитник отправился в Турцию, где тренировался с «Енисеем».
  • Ранее Глушаков утверждал, что сезон-2024/25 последний в его карьере.

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Источник: Legalbet

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18.02.2025 21:09
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