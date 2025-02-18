85-летний Пономарев раскрыл, какой у него автомобиль

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, на какой машине ездит.

– Зато машину до сих пор вожу.

– Ну и какая у вас?

– «Рендж Ровер». Подарок сына. До этого у меня был «Мерседес». «Ешка». Тоже история.

Играл в теннис с приятелем, военным прокурором. Как-то говорю: «У тебя уже три иномарки! Ты что, взятки берешь не борзыми щенками, а исключительно машинами?» Он смеется: «Забирай. 10 тысяч долларов – и «Мерседес» твой».

Тут мне, конечно, повезло. Автомобиль крепкий, надежный, немецкой сборки. За 18 лет тысяч 300 на нем намотал – вообще никаких проблем. Только крыло после мелкой аварии сгнило. Поменял. Со временем и оно покрылось ржавчиной.

Мне-то наплевать, главное – машина на ходу, а сын переживал: «Папа, ну несолидно. Ты же на матчи приезжаешь, на ветеранские турниры...»

И три года назад купил мне «Рендж Ровер». А «Мерседес» я за 100 тысяч рублей продал.