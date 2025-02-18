Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

85-летний Пономарев раскрыл, какой у него автомобиль

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, на какой машине ездит.

– Зато машину до сих пор вожу.

– Ну и какая у вас?

«Рендж Ровер». Подарок сына. До этого у меня был «Мерседес». «Ешка». Тоже история.

Играл в теннис с приятелем, военным прокурором. Как-то говорю: «У тебя уже три иномарки! Ты что, взятки берешь не борзыми щенками, а исключительно машинами?» Он смеется: «Забирай. 10 тысяч долларов – и «Мерседес» твой».

Тут мне, конечно, повезло. Автомобиль крепкий, надежный, немецкой сборки. За 18 лет тысяч 300 на нем намотал – вообще никаких проблем. Только крыло после мелкой аварии сгнило. Поменял. Со временем и оно покрылось ржавчиной.

Мне-то наплевать, главное – машина на ходу, а сын переживал: «Папа, ну несолидно. Ты же на матчи приезжаешь, на ветеранские турниры...»

И три года назад купил мне «Рендж Ровер». А «Мерседес» я за 100 тысяч рублей продал.

  • Сегодня, 18 февраля, Пономареву исполнилось 85 лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

Новости по теме
85-летний Пономарев рассказал, каким бизнесом занимался в 90-е годы
Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл размер своей пенсии 4
Ветеран ЦСКА объяснил, почему его порадовал футбол «Спартака» в конце прошлого года 12
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

18.02.2025 19:30
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1739897080
...а если эту рухлядь потрясти с пристрастием, как Буратино?)...
Ответить
slavа0508
1739897945
Здоровья конечно . но в 85 пора пассажиром ездить ...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 