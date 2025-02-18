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Генич спрогнозировал будущее Сперцяна в «Краснодаре»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что летом Эдуард Сперцян покинет «Краснодар».

«Его отпустят куда угодно, вот насколько я понял позицию клуба, его отпустят. И он сам хочет куда угодно, вопрос-предложение.

Я так понимаю, где-то реальная цена Эдика – 12-15 [миллионов евро], то есть за Сафонова даже, по-моему, толком не торговались, 20 дали, и всe.

Эдик многое отдал академии, команде, он капитан, и все прекрасно понимают, что он сейчас в возрасте 24−25, да, он сказал, что уже, e-моe, я уже такой возрастной, надо этот шаг сделать», – сказал Генич.

  • В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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18.02.2025 15:57
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Комментарии (2)
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Гор--google
1739894044
Беспонтовый ещё что-то прогнозирует.
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FWSPM
1739899609
Если Эдик продолжит так же никчемно выступать то предложений не будет. Очень слабенько в этом сезоне
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