Генич спрогнозировал будущее Сперцяна в «Краснодаре»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что летом Эдуард Сперцян покинет «Краснодар».

«Его отпустят куда угодно, вот насколько я понял позицию клуба, его отпустят. И он сам хочет куда угодно, вопрос-предложение.

Я так понимаю, где-то реальная цена Эдика – 12-15 [миллионов евро], то есть за Сафонова даже, по-моему, толком не торговались, 20 дали, и всe.

Эдик многое отдал академии, команде, он капитан, и все прекрасно понимают, что он сейчас в возрасте 24−25, да, он сказал, что уже, e-моe, я уже такой возрастной, надо этот шаг сделать», – сказал Генич.