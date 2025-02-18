Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл размер своей пенсии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о пенсионных выплатах.

– Вы подполковник в отставке. Пенсия хорошая?

– 53 тысячи. Плюс от РФС ежемесячно получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. Нормально! На лекарства и бензин хватает. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу.

Еще лет 20 я был членом КДК, за это тоже приплачивали. Сначала 10 тысяч в месяц, потом 15.

Вдруг в январе прошлого года звонит Саша Мирзоян: «Володька, в списках на 2024-й тебя нет». Я в шоке. Начинаю выяснять. Говорят – все, старый, по возрасту не проходишь.

Ну ладно, старый так старый. Но могли хотя бы предупредить. Пригласить в Дом футбола, поблагодарить за многолетнюю работу в контрольно-дисциплинарном комитете. А то тихонько вычеркнули – и до свидания. Обидно.