Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл размер своей пенсии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о пенсионных выплатах.
– Вы подполковник в отставке. Пенсия хорошая?
– 53 тысячи. Плюс от РФС ежемесячно получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. Нормально! На лекарства и бензин хватает. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу.
Еще лет 20 я был членом КДК, за это тоже приплачивали. Сначала 10 тысяч в месяц, потом 15.
Вдруг в январе прошлого года звонит Саша Мирзоян: «Володька, в списках на 2024-й тебя нет». Я в шоке. Начинаю выяснять. Говорят – все, старый, по возрасту не проходишь.
Ну ладно, старый так старый. Но могли хотя бы предупредить. Пригласить в Дом футбола, поблагодарить за многолетнюю работу в контрольно-дисциплинарном комитете. А то тихонько вычеркнули – и до свидания. Обидно.
- Сегодня, 18 февраля, Пономареву исполнилось 85 лет.
- Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
- В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
Источник: «Спорт-Экспресс»