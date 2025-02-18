Каземиро оценил уровень Мбаппе: «Он нас разбаловал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о форварде «Реала» Килиане Мбаппе.

«Он уже зарекомендовал себя, что будет забивать по 40 голов в год. Достиг ли Мбаппе уровня Роналду? Скажу так: Мбаппе – неудержимый игрок.

Моя первая встреча с ним состоялась в Лиге чемпионов в Париже, на «Парк де Пренс». Он делал все. Мы проиграли со счетом 0:1 из-за его гола, но это было безумие.

Он из тех футболистов, которые войдут в историю. Мы не можем требовать, чтобы он всегда играл на 9 баллов. Но он никогда не играет хуже, чем на 7,5 или 8. Он нас разбаловал», – заявил Каземиро.