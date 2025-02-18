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Орлов – о «Динамо»: «Личка все потерял»

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» находится в кризисе из-за отсутствия взаимопонимания между командой и тренерским штабом.

– Да, со стороны видно, что у игроков «Динамо» совсем нет контакта с главным тренером Марцелом Личкой, они не понимают, чего он хочет. А он не может от них добиться того, что хочет сам. И это очень сложно.

Не случайно сейчас начали говорить о том, что в «Динамо» может прийти Валерий Карпин – дыма же без огня не бывает.

Для меня барометр – когда Лев Лещенко, замечательный певец и давний болельщик «Динамо», сказал о том, что команда неуправляема, игроки каждый сам по себе, нет организации в игре. Настолько все потерял Личка.

– Слишком мягкий он для «Динамо»?

– Нет, причину я вижу в другом, и я уже как-то об этом говорил – нельзя так критиковать игроков после матча.

А он однажды после игры на пресс-конференции использовал запрещенный прием для педагога и воспитателя – начал критиковать, спросил, а видели ли вы во втором тайме «Динамо»? А он же сам – «Динамо».

Зачем же ты рубишь сук, на котором сидишь? Игроки же обижаются. И посмотрите, в каком настроении Карраскаль, Бителло, Нгамале?.. Они как-то существуют сами по себе. Что-то у них не складывается.

– «Динамо», кстати, на зимнем турнире в ОАЭ не забило ни одного гола…

– Кстати, и моментов было мало. И это тоже проблема потери управления командой.

Главное тренерское искусство – когда команда играет за тебя, когда все вместе, сплоченные. Тогда все получится. И у кого это есть, тот и добьется успеха.

  • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Команда отстает от лидеров на 4 балла.
  • В прошлом сезоне динамовцы упустили чемпионство из-за поражения от «Краснодара» в заключительном матче чемпионата. При этом им хватало даже ничьей.

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Источник: «РБ Спорт»

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