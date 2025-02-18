Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Генич рассказал, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки

Генич рассказал, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки

Комментатор Константин Генич считает «Зенит» главным претендентом на победу в нынешнем чемпионате России.

– Этот турнир сделал «Зенит» для тебя фаворитом чемпионской гонки или нет?

– «Зенит» был фаворитом и остаeтся фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы «Спартак» ни совершал, как бы ни был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные. Если отталкиваться от «Зенита», от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты.

И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с «Крыльями» и «Акроном» в концовке, ну это только нам на радость, что пока ещe интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ в текущем сезоне с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
  • «Зенит» выиграли последние 6 чемпионатов России.

Новости по теме
Ветеран «Зенита» объяснил, зачем команде нужен Соболев 4
Бывший скаут «Краснодара» – о «Зените»: «Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ» 35
Агент Дркушича назвал цель игрока в «Зените»
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:31
Рекомендуем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1739875256
Какой же икспэрт ентот хенич.
Ответить
VVM1964
1739875463
"«Зенит» был фаворитом и остаeтся фаворитом, кто бы что ни делал..." - всё давно проплачено !!! )))...
Ответить
FROLL007
1739875651
Хрюкай, не хрюкай кто то в 7 раз чемпион, а кто-то шестёркой так и останется.
Ответить
nik55
1739875686
трепло как и Орлов с чердаком
Ответить
FWSPM
1739878320
Да конечно Семак специально сделал два домашних поражения от середняков. Все ради интриги. Нас не обманешь.
Ответить
...короче
1739878997
...От Камчатки до Тобола, От равнин до древних гор На устах всего народа, Слышен клич - "Зенит-Позор!"...
Ответить
lordmrv
1739880599
весна покажет, кто где срал)))
Ответить
Айболид
1739881535
При любом упомиании о чемпионстве Зенита , "элиту" свинарника выворачивает "мехом внутрь" . )))))))))))))))))
Ответить
slavа0508
1739882461
На моей памяти Зенит только один раз становился чемпионом .это 1984 году . остальные так сказать чемпионства тупо куплены ...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 