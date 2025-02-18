Генич рассказал, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки

Комментатор Константин Генич считает «Зенит» главным претендентом на победу в нынешнем чемпионате России.

– Этот турнир сделал «Зенит» для тебя фаворитом чемпионской гонки или нет?

– «Зенит» был фаворитом и остаeтся фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы «Спартак» ни совершал, как бы ни был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные. Если отталкиваться от «Зенита», от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты.

И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с «Крыльями» и «Акроном» в концовке, ну это только нам на радость, что пока ещe интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно.