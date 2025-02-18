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Ветеран «Зенита» объяснил, зачем команде нужен Соболев

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, как тренеры петребургского клуба мог использовать нападающего Александра Соболева.

«Иногда тренерам хочется, чтобы мяч быстрее доставлялся в чужую штрафную, но это не всегда правильно. Если партнеры не расположились должным образом, какой смысл? Это будет просто борьба, больше ничего.

Не исключено, что тренеры и такой вариант рассматривают, для этого и купили Соболева. Мол, когда не идет внизу, давайте просто делать набросы на него. Скорее всего, так и будет. 65 минут пойдет розыгрыш, а в конце просто навал», – сказал Веденеев.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне за «Зенит» 16 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Петербуржцы приобрели игрока 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Комментарии (4)
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VPERDIV SPARTAK
1739875662
Соболев ещё себя проявит
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FROLL007
1739875907
Будет иногда в штрафной стоять, чтобы от него как от Дзюбы отскакивало в ворота
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FCSpartakM
1739877118
Ну так 2 форварда для этого уже есть. Ни Гонду, ни касьера не технари в принципе.
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FWSPM
1739878674
Соболев нужен что бы мы угарали здесь после каждого его очередного провала. Гроза товарняков и вторых составов.
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