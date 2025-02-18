Ветеран «Зенита» объяснил, зачем команде нужен Соболев

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, как тренеры петребургского клуба мог использовать нападающего Александра Соболева.

«Иногда тренерам хочется, чтобы мяч быстрее доставлялся в чужую штрафную, но это не всегда правильно. Если партнеры не расположились должным образом, какой смысл? Это будет просто борьба, больше ничего.

Не исключено, что тренеры и такой вариант рассматривают, для этого и купили Соболева. Мол, когда не идет внизу, давайте просто делать набросы на него. Скорее всего, так и будет. 65 минут пойдет розыгрыш, а в конце просто навал», – сказал Веденеев.