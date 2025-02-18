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  • Белоус заявил об отсутствии чемпионских амбиций у ЦСКА и «Локомотива»

Белоус заявил об отсутствии чемпионских амбиций у ЦСКА и «Локомотива»

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус сказал, за что будут бороться красно-зеленые и ЦСКА в сезоне-2024/25 РПЛ.

«У ЦСКА и «Локомотива» при новом руководстве нет чемпионских амбиций. Тот же Гинер не играет в ЦСКА ту роль, которую играл раньше. Оба клуба оптимизируют свой бюджет, так что будут претендовать только на шестeрку. На сегодня клубы не могут тратить много денег на приобретения сильных больших футболистов», – сказал Белоус.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.
  • Красно-зеленые в последний раз выигрывали чемпионат России в 2018 году, красно-синие – в 2016-м.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (1)
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FWSPM
1739878851
Нет денег нет и амбиций. Никто не виноват.
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