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  • Ветеран ЦСКА объяснил, почему его порадовал футбол «Спартака» в конце прошлого года

Ветеран ЦСКА объяснил, почему его порадовал футбол «Спартака» в конце прошлого года

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Спартак» показывал добротный советский футбол в конце прошлого года.

«Последняя игра «Спартака» против «Зенита» меня просто разочаровала, хоть я и не болею за красно‑белых. Я не ждал такой безобразной и безвольной игры «Спартака».

В конце первой части сезона на «Спартак» было радостно смотреть, они играли в добротный советский футбол. Если они так и будут играть весной, то запросто смогут стать чемпионами. Это была сумасшедшая игра», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:3 в финале Зимнего кубка РПЛ.
  • Красно-белые выиграли последние 6 матчей в чемпионате России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (12)
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VVM1964
1739869958
То был товарищеский матч и хитрая уловка Станковича, а в чемпионате мы их порвем, как тузик грелку !!! )))...
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FCSpartakM
1739870135
Ну окей, а зенит что показал? Спартак играл вторым составом, зенит -основой. Голы пришли из-за ошибок. Какую фееричную игру показал зенит и конкретно хоть 1 футболист?
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...короче
1739870227
..."Кто похмелит меня раньше всех, тот получит сладкую конфетку"(с)/адаптация/, в виде интервью, конечно...
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Борис34684
1739872377
А кто сказал, что Спартак играл с Зенитом в полную силу, тем более Спартак играл в первом тайме не основным составом. Это Орёл теперь на каждом углу несёт ересь, что Спартак проиграл и ничего не показал и купленные игроки тоже. Я думаю кто чего стоит посмотрим весной, это будет вернее.
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FROLL007
1739876076
Порадовали, вернее насмешили голы из офсайда неликвида Угальды.
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