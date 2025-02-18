Ветеран ЦСКА объяснил, почему его порадовал футбол «Спартака» в конце прошлого года

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Спартак» показывал добротный советский футбол в конце прошлого года.

«Последняя игра «Спартака» против «Зенита» меня просто разочаровала, хоть я и не болею за красно‑белых. Я не ждал такой безобразной и безвольной игры «Спартака».

В конце первой части сезона на «Спартак» было радостно смотреть, они играли в добротный советский футбол. Если они так и будут играть весной, то запросто смогут стать чемпионами. Это была сумасшедшая игра», – сказал Пономарев.