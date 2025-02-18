Экс-гендиректор «Спартака» назвал клуб, в который следует перейти Зиньковскому

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Если честно, Зиньковского уже давно нужно было там соединить с разного рода футболистами, с кем он раньше учился, работал в юниорах, где он постигал это всe. Наверное, даже лучше было бы не в «Крылья», а в «Локомотив», где есть Сарвели и Пиняев, чтобы восстановить связки. Но, видимо, «Локомотив» пока не видит его там.

Может быть, Зиньковский и сумеет перезапустить карьеру в «Крыльях». Там тоже есть тренер, который умеет работать с молодыми. Хороший тренер, средний состав, который может с любым сыграть. И там Зиньковский может быть одним из лидеров», – сказал Первак.