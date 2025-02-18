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  • Экс-гендиректор «Спартака» назвал клуб, в который следует перейти Зиньковскому

Экс-гендиректор «Спартака» назвал клуб, в который следует перейти Зиньковскому

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Если честно, Зиньковского уже давно нужно было там соединить с разного рода футболистами, с кем он раньше учился, работал в юниорах, где он постигал это всe. Наверное, даже лучше было бы не в «Крылья», а в «Локомотив», где есть Сарвели и Пиняев, чтобы восстановить связки. Но, видимо, «Локомотив» пока не видит его там.

Может быть, Зиньковский и сумеет перезапустить карьеру в «Крыльях». Там тоже есть тренер, который умеет работать с молодыми. Хороший тренер, средний состав, который может с любым сыграть. И там Зиньковский может быть одним из лидеров», – сказал Первак.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летний Зиньковский перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды без опции выкупа.
  • Футболист провел за московский клуб в этом сезоне 13 матчей, отдал 3 передачи.
  • Зиньковский ранее играл за самарскую команду с 2019 по 2022 годы.

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Источник: Vprognoze.ru

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Комментарии (3)
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alefreddy
1739872875
у Локо денег на него нет
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САДЫЧОК
1739873020
В Динамо бы чётко вписался вместе с Бителло!
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VPERDIV SPARTAK
1739876611
У Спартака бывших директоров с батальон наберётся)) и каждому Лукойл платил зарплату неустойку, столько народных денег втюхал
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