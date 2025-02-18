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  • Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Батракова в клубе

Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Батракова в клубе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность, что клуб сможет договориться о новом контракте с 19-летним полузащитником Алексеем Батраковым.

– Если Батраков и «Локомотив» не договорятся о новом контракте, это как-то может отразиться на его мотивации?

– Думаю, что они договорятся. Это мы слышали и от самого Батракова, и от Володи Кузьмичева, который его агентом является. Я с Володей тоже знаком и знаю, что он разумный парень, они все понимают.

Батракову нужно хорошо закрепиться в «Локомотиве», показывать стабильную, хорошую игру, что у него пока не всегда получается, а уже потом думать о переходе в топовый клуб. Это может быть и в Европе.

Думаю, что и он, и его агенты, и клуб это прекрасно понимают. Поэтому думаю, они договорятся, я не вижу здесь никаких проблем.

– Переговоры начались еще в декабре. Вас не удивляет, что они до сих пор продолжаются?

– Ну и торопиться некуда. Время есть, поэтому не спеша договариваются. Я думаю, там могут быть финансовые вопросы или еще какие-то, но я не сомневаюсь в том, что договорятся. Время есть, так что некуда пока спешить.

  • В этом сезоне Батраков провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 8 передач.
  • Его нынешний контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Источник: «Спорт день за днём»

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