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Агент Дркушича назвал цель игрока в «Зените»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица обозначил цель словенского футболиста на вторую часть сезона.

«Цель Вани – помочь «Зениту» выиграть чемпионский титул. Он сосредоточен на этом», – сказал Ратковица.

  • Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
  • Аренда была прервана досрочно – петербургский клуб 3 февраля сообщил о возвращении игрока.
  • В этом сезоне 25-летний словенец провел 12 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.
  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.

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Источник: «Спорт день за днём»

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