Агент Дркушича назвал цель игрока в «Зените»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица обозначил цель словенского футболиста на вторую часть сезона.
«Цель Вани – помочь «Зениту» выиграть чемпионский титул. Он сосредоточен на этом», – сказал Ратковица.
- Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
- Аренда была прервана досрочно – петербургский клуб 3 февраля сообщил о возвращении игрока.
- В этом сезоне 25-летний словенец провел 12 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.