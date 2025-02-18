Агент Захаряна высказался о варианте возвращения игрока в «Динамо»

Агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о будущем футболиста.

– Как самочувствие Захаряна?

– Человек играет, он вышел в прошлой игре на замену. Что можно сказать про 10 минут на поле? Пока ничего не могу сказать. У «Реал Сосьедада» было на два игрока меньше, какие могут быть еще комментарии по поводу этой игры?

– Не мало ли игрового времени получает Захарян?

– Если команда играет без двух человек, значит тренер перестраивает состав по ходу матча. Какой тут может быть план на игру, если наставник вынужден закрывать те дыры, которые образовались после удалений.

– Если ситуация с игровым временем не изменится, планируете ли аренду или переход Захаряна в другую команду летом?

– Я уже об этом говорил, пока мы ничего не планируем. Захарян сейчас играет.

– «Динамо» предлагало Захаряну вернуться в команду?

– Арсен имеет отношение к «Динамо». Клуб, естественно, хотел бы его видеть у себя. Просто сейчас нет никакой почвы для разговоров на этот счет.