Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов – об адаптации во Франции: «Один человек помог мне особенно сильно»

Сафонов – об адаптации во Франции: «Один человек помог мне особенно сильно»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, кто ему помог адаптироваться после переезда в Париж.

«Резкая смена ритма жизни, страны и языка не дается легко. И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда всe же сталкивался с трудностями. Думаю, об этом расскажу чуть позже.

И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске. Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один.

Не один в новой стране и неизвестной обстановке. Моя поддержка», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Мариной Кондратюк.

  • Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.
  • Матвей в отношениях с Кондратюк с 2021 года.

Новости по теме
Во Франции удивлены Сафоновым: «Намного лучше Ибрагимовича и Неймара» 3
Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ» 2
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:07
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 