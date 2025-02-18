Сафонов – об адаптации во Франции: «Один человек помог мне особенно сильно»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, кто ему помог адаптироваться после переезда в Париж.

«Резкая смена ритма жизни, страны и языка не дается легко. И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда всe же сталкивался с трудностями. Думаю, об этом расскажу чуть позже.

И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске. Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один.

Не один в новой стране и неизвестной обстановке. Моя поддержка», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Мариной Кондратюк.