Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о том, что ждет Матвея Сафонова в «ПСЖ» в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

«Информация об интересе «ПСЖ» к Меньяну – не больше чем слухи, его в команде не будет, думаю. «ПСЖ» больше интересен молодой вратарь «Лилля» Шевалье – они положили на него глаз.

Нельзя сказать, что Шевалье лучше Сафонова, но он очень перспективный вратарь. Если Доннарумма покинет команду, то «ПСЖ» может подписать Шевалье.

Тогда они с Сафоновым будут конкурировать за место в старте», – заявил Барросо.