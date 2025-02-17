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Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о том, что ждет Матвея Сафонова в «ПСЖ» в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

«Информация об интересе «ПСЖ» к Меньяну – не больше чем слухи, его в команде не будет, думаю. «ПСЖ» больше интересен молодой вратарь «Лилля» Шевалье – они положили на него глаз.

Нельзя сказать, что Шевалье лучше Сафонова, но он очень перспективный вратарь. Если Доннарумма покинет команду, то «ПСЖ» может подписать Шевалье.

Тогда они с Сафоновым будут конкурировать за место в старте», – заявил Барросо.

  • Сафонова летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Голкипер пропустил 6 голов в 10 матчах за «ПСЖ», в половине игр он отстоял на ноль.

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Источник: «РБ Спорт»

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17.02.2025 23:35
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