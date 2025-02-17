Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о том, что ждет Матвея Сафонова в «ПСЖ» в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы.
«Информация об интересе «ПСЖ» к Меньяну – не больше чем слухи, его в команде не будет, думаю. «ПСЖ» больше интересен молодой вратарь «Лилля» Шевалье – они положили на него глаз.
Нельзя сказать, что Шевалье лучше Сафонова, но он очень перспективный вратарь. Если Доннарумма покинет команду, то «ПСЖ» может подписать Шевалье.
Тогда они с Сафоновым будут конкурировать за место в старте», – заявил Барросо.
- Сафонова летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Голкипер пропустил 6 голов в 10 матчах за «ПСЖ», в половине игр он отстоял на ноль.