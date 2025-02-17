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  • Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ»

Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ»

Матвей Сафонов написал пост в телеграм-канале по случаю десятой игры в составе «ПСЖ».

Российский вратарь помог парижанам победить «Тулузу» (1:0) в матче 22-го тура Лиги 1.

«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил?

Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато.

Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», – написал Сафонов.

  • Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова

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17.02.2025 19:30
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Комментарии (1)
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k611
1739811959
Молодец. Продолжай в том же духе.
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