Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ»

Матвей Сафонов написал пост в телеграм-канале по случаю десятой игры в составе «ПСЖ».

Российский вратарь помог парижанам победить «Тулузу» (1:0) в матче 22-го тура Лиги 1.

«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил?

Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато.

Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», – написал Сафонов.