Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ»

Матвей Сафонов написал пост в телеграм-канале по случаю десятой игры в составе «ПСЖ».
Российский вратарь помог парижанам победить «Тулузу» (1:0) в матче 22-го тура Лиги 1.
«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил?
Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато.
Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», – написал Сафонов.
- Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.