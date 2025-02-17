Черданцев сказал, чего не хватает «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о перспективах московского «Динамо».
– «У «Динамо» нет трансферов, плохо провели Зимний кубок. Смогут ли они побороться за тройку?
– Для клуба, который боролся за чемпионство в прошлом году, борьба за тройку – это понижение в статусе. «Динамо» имеет все основания бороться за чемпионство. Любой результат, кроме чемпионства, будет хуже, чем в прошлом году.
У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство.
Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.
- «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
- Команда отстает от лидеров на 4 балла.
- В прошлом сезоне динамовцы упустили чемпионство из-за поражения от «Краснодара» в заключительном матче чемпионата. При этом им хватало даже ничьей.