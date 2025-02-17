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Черданцев сказал, чего не хватает «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о перспективах московского «Динамо».

– «У «Динамо» нет трансферов, плохо провели Зимний кубок. Смогут ли они побороться за тройку?

– Для клуба, который боролся за чемпионство в прошлом году, борьба за тройку – это понижение в статусе. «Динамо» имеет все основания бороться за чемпионство. Любой результат, кроме чемпионства, будет хуже, чем в прошлом году.

У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство.

Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.

  • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Команда отстает от лидеров на 4 балла.
  • В прошлом сезоне динамовцы упустили чемпионство из-за поражения от «Краснодара» в заключительном матче чемпионата. При этом им хватало даже ничьей.

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Источник: «Матч ТВ»

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17.02.2025 15:51
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Комментарии (3)
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neim
1739803640
А откуда Черданцев это знает ? У Зенита и Спартака трансферы есть, но двух чемпионов не было и не будет !
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Олег-Ключкин-google
1739806024
На Динамо проклятье, они никогда не будут чемпионом!!!
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crf575757
1739806968
А кто такой Черданцев!? Да НИКТО ! ЧМО никчемное, но амбиций как у настоящего знатока футбола. Посмотрите на рейтинг футбольных комментаторов в нашей стране. Черданцев занимает место в третьей десятке, а мнит из себя эксперта. Его комментарии слушать невозможно!
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