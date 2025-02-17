Черданцев сказал, чего не хватает «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о перспективах московского «Динамо».

– «У «Динамо» нет трансферов, плохо провели Зимний кубок. Смогут ли они побороться за тройку?

– Для клуба, который боролся за чемпионство в прошлом году, борьба за тройку – это понижение в статусе. «Динамо» имеет все основания бороться за чемпионство. Любой результат, кроме чемпионства, будет хуже, чем в прошлом году.

У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство.

Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.