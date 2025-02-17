Уволенный директор «Крыльев Советов»: «У нового руководства клуба благие намерения»

Уже бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал увольнение.

Андреев работал на должности в «Крыльях» с мая 2021 года.

Его сменил Роберт Тер-Абрамян – бывший коммерческий директор ФНЛ.

Самарский клуб после 18 туров набрал 18 очков и занимает 10‑е место в РПЛ.

«Особенные слова благодарности хочу сказать каждому сотруднику клуба и работнику базы, которые ежедневно и круглосуточно выполняют и обеспечивают бесперебойную работу клуба и искренне любят команду!

Спасибо тренерскому штабу, административному составу и игрокам за преданность делу, самоотдачу на поле и стремление к победам.

Болельщики и жители Самары, вы настоящая душа «Крыльев». Ваша вера и поддержка вдохновляли нас даже в самые непростые моменты. Вы всегда были вместе с клубом и мы чувствовали вашу поддержку не только в дни матчей!

Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Мне честно не стыдно за проделанную работу и достигнутые результаты. Надеюсь, что моя работа помогла клубу развиваться.

Большое спасибо всем спонсорам и партнeрам. Вместе мы смогли реализовать множество ярких и запоминающихся проектов. За почти четырехлетний период моей работы в Самаре я прожил здесь целую жизнь, в которой были разные моменты. Считаю, что мы достойно выходили из различных ситуаций, но позитивных впечатлений, конечно, больше. И это наша общая заслуга. Мы всегда старались двигаться вместе и только вперeд.

Отдельная благодарность руководителям РФС и РПЛ , сотрудникам МВД, МЧС и ФСБ, а также руководству стадиона и специалистам УФМС. Ваша помощь и понимание были бесценны.

Уверен, что передаю клуб в надежные руки. У нового руководства искренние и благие намерения развивать команду, и я верю, что они справятся с этой задачей достойно», – сказал Андреев.