«Крылья Советов» назначили нового директора – он работал в хоккее и учился вместе с губернатором Федорищевым

В «Крыльях Советов» случилась смена генерального директора. Вадима Андреева сменил Роберт Тер-Абрамян.

«Крылья Советов» – клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.

Для меня это новый вызов, к которому я шел десять лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя.

Самара – красивый, большой город с богатыми футбольными традициями. Я присутствовал на матче «Крыльев» и «Спартака» в Кубке России и ощутил невероятную атмосферу. Это подтверждает, что у клуба огромный потенциал для развития и расширения аудитории, в том числе среди самых юных поклонников футбола.

Уверен, что вместе с командой, болельщиками и партнерами мы сможем двигаться вперед, укрепляя позиции «Крыльев Советов» и развивая футбол в регионе», – прокомментировал назначение функционер.