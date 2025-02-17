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  • «Крылья Советов» назначили нового директора – он работал в хоккее и учился вместе с губернатором Федорищевым

«Крылья Советов» назначили нового директора – он работал в хоккее и учился вместе с губернатором Федорищевым

В «Крыльях Советов» случилась смена генерального директора. Вадима Андреева сменил Роберт Тер-Абрамян.

«Крылья Советов» – клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.

Для меня это новый вызов, к которому я шел десять лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя.

Самара – красивый, большой город с богатыми футбольными традициями. Я присутствовал на матче «Крыльев» и «Спартака» в Кубке России и ощутил невероятную атмосферу. Это подтверждает, что у клуба огромный потенциал для развития и расширения аудитории, в том числе среди самых юных поклонников футбола.

Уверен, что вместе с командой, болельщиками и партнерами мы сможем двигаться вперед, укрепляя позиции «Крыльев Советов» и развивая футбол в регионе», – прокомментировал назначение функционер.

  • Роберт Эдуардович родился 7 сентября 1988 года. Тер-Абрамян закончил в 2010 году РАНХиГС, где учился вместе с действующим губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. С 2015 года по 2018-й руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», позже возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ.
  • Работал в ХК «Хумо», с 2020-го по 2022-й занимал должность коммерческого директора ХК «Авангард.
  • С 2023 года Тер-Абрамян был коммерческим директором ФНЛ.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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17.02.2025 12:06
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Комментарии (5)
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VPERDIV SPARTAK
1739783492
Самару трясёт
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fakeid
1739783759
перед ним поставлена только одна задача: окончательно развалить клуб.
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Азбука
1739784897
Пошли путём Зенита. Медведева тоже из хоккейных боссов начальство в футбол перекинуло. По мне, так Медвед до сих пор в душе с хоккеем. Однако в футболе результат даёт исправно. Может и Крыльям свезёт.
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FWSPM
1739785628
главное перенаправить денежные потоки в нужное русло
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R!Go
1739793653
Пара пам, в журнале Е.....
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