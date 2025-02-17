«Крылья Советов» назначили нового директора – он работал в хоккее и учился вместе с губернатором Федорищевым

В «Крыльях Советов» случилась смена генерального директора. Вадима Андреева сменил Роберт Тер-Абрамян.
«Крылья Советов» – клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.
Для меня это новый вызов, к которому я шел десять лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя.
Самара – красивый, большой город с богатыми футбольными традициями. Я присутствовал на матче «Крыльев» и «Спартака» в Кубке России и ощутил невероятную атмосферу. Это подтверждает, что у клуба огромный потенциал для развития и расширения аудитории, в том числе среди самых юных поклонников футбола.
Уверен, что вместе с командой, болельщиками и партнерами мы сможем двигаться вперед, укрепляя позиции «Крыльев Советов» и развивая футбол в регионе», – прокомментировал назначение функционер.
- Роберт Эдуардович родился 7 сентября 1988 года. Тер-Абрамян закончил в 2010 году РАНХиГС, где учился вместе с действующим губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. С 2015 года по 2018-й руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», позже возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ.
- Работал в ХК «Хумо», с 2020-го по 2022-й занимал должность коммерческого директора ХК «Авангард.
- С 2023 года Тер-Абрамян был коммерческим директором ФНЛ.