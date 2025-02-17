Во Франции оценили интервью Сафонова на французском языке

Журналист L’Equipe Эрве Пено оценил уровень французского языка Матвея Сафонова. Российский вратарь дал интервью после матча с «Тулузой» (1:0).
«Я даже впечатлен его акцентом. Матвею еще нужно поработать над своим словарным запасом, но он уже очень хорош. Важно понимать, что французский язык сильно отличается от русского. Также хочу заметить, что у Сафонова приятная, улыбчивая внешность», – сказал Пено.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- Он провел за парижский клуб 10 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Источник: «РБ Спорт»