Во Франции оценили интервью Сафонова на французском языке

Журналист L’Equipe Эрве Пено оценил уровень французского языка Матвея Сафонова. Российский вратарь дал интервью после матча с «Тулузой» (1:0).

«Я даже впечатлен его акцентом. Матвею еще нужно поработать над своим словарным запасом, но он уже очень хорош. Важно понимать, что французский язык сильно отличается от русского. Также хочу заметить, что у Сафонова приятная, улыбчивая внешность», – сказал Пено.