Червиченко – о Зиньковском: «Его период в «Спартаке» закончился»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением о возможной аренде нападающего красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Мне кажется, если после «Крыльев» что-то и будет у Антона, то точно не в «Спартаке». Его период в этой команде закончился. Помается по арендам, а потом его куда-нибудь отдадут. Он же не первый и не последний, у кого такая судьба в «Спартаке».

Сложно сказать, был ли его трансфер ошибкой. Особенность клуба, что российским игрокам дают меньше шансов раскрыть себя или подтвердить свои качества. Там ставят привозных игроков только потому, что за них переплачивают.

Не считаю, что Зиньковский был хуже тех, кого закупают в оптовых количествах», – сказал Червиченко.