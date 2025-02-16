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  • Мостовой – о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Он сделал правильный выбор»

Мостовой – о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Он сделал правильный выбор»

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.

«Сафонов правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Да, все понимают, что там первым номером является Доннарумма, но Матвей не сдается и пытается всеми силами стать игроком основы. Он в этом сезоне наверняка выиграет чемпионат Франции, что станет отличным достижением для российского футболиста.

Если останется подольше в «ПСЖ», то завоюет еще несколько трофеев с этой командой. Это большой клуб, который выступает на высоком уровне. Сафонов сделал правильный выбор», – сказал Мостовой.

  • Всего в сезоне у 25-летнего Сафонова 10 встреч за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей и 5 «сухих» матчей.
  • Он перешел в парижский клуб 1 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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16.02.2025 18:58
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